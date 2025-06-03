Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:17 τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 23 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 62 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου.

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς έγινε έντονα αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις ακτές της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Δωδεκανήσων, δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα ζημιές από τον σεισμό.

Πηγή: skai.gr

