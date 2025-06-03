Ξεκίνησε σήμερα στην Αθήνα το 52ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της INTERPOL- Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση αναδυόμενων εγκληματικών απειλών

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα η έναρξη της 52ης Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Διάσκεψης της INTERPOL, με βασικό αντικείμενο την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του διεθνούς εγκλήματος. Το συνέδριο άνοιξε με ομιλίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, του προέδρου της INTERPOL, υποστράτηγου Ahmed Naser Al Raisi και του γενικού γραμματέα της INTERPOL, Valdecy Urquiza.

Η τριήμερη διάσκεψη, η οποία διεξάγεται από 2 έως 4 Ιουνίου, συγκεντρώνει περισσότερους από 150 ανώτερους εκπροσώπους αστυνομικών Αρχών από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή αστυνόμευση και των επιπτώσεων του διεθνούς εγκλήματος στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο επίκεντρο της φετινής Διάσκεψης βρίσκονται οι σύγχρονες και μεταβαλλόμενες απειλές για την ασφάλεια, η «σκοτεινή πλευρά» της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ο εντοπισμός και η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του πιλοτικού προγράμματος της INTERPOL «Silver Notice» (Ασημένια Αγγελία). Υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της INTERPOL για την Ευρώπη, Peter de Buysscher, οι συμμετέχοντες εξετάζουν, επίσης, μερικές από τις πιο σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, καθώς και η διασύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Κατά την εναρκτήρια τελετή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Είναι μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στην Αθήνα το 52ο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της INTERPOL, μια σημαντική συνάντηση που, σε αυτή την εποχή παγκόσμιας και περιφερειακής αστάθειας, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Χρειαζόμαστε ενότητα και κοινή προσέγγιση στην ασφάλεια και την αστυνόμευση. Οι θεματικές του φετινού συνεδρίου είναι εξαιρετικά επίκαιρες: Αναδυόμενες απειλές ασφαλείας και ιδιαίτερα το οργανωμένο έγκλημα, η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, το περιβαλλοντικό έγκλημα και η εμπορία ανθρώπων. Αυτές δεν είναι απομονωμένες προκλήσεις, αλλά αλληλένδετες απειλές. Για να τις αντιμετωπίσουμε απαιτούνται πληροφορίες, τεχνολογία, νέα εργαλεία και - πάνω απ' όλα - συνεργασία. Πρέπει να εργαστούμε μαζί.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στη διοίκηση της INTERPOL για την αδιάκοπη υποστήριξη στον επιχειρησιακό συντονισμό, την καινοτομία και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Τα εργαλεία και οι πλατφόρμες όπως το Biometric Hub, η βάση δεδομένων ICSE και οι κοινές επιχειρήσεις όπως η Lionfish αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διεθνούς συνεργασίας, όταν αυτή στηρίζεται στην πολιτική βούληση και στην επαγγελματική αρτιότητα».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, δήλωσε: «Για την Ελληνική Αστυνομία, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαιότητα. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στη διασταύρωση τριών ηπείρων και το ρευστό περιβάλλον ασφαλείας με διαδοχικές κρίσεις, καθιστούν επιτακτική την εγρήγορση. Συμβάλλουμε ενεργά στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες της INTERPOL... Το συνέδριο αυτό αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, να μοιραστούμε γνώσεις και να διερευνήσουμε νέα εργαλεία και στρατηγικές για να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες απειλές. Από την ενίσχυση της ψηφιακής εγκληματολογίας, μέχρι την ασφάλεια των συνόρων και την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων, η επιτυχία μας εξαρτάται από τον συντονισμό, την εμπιστοσύνη και τη συλλογική δέσμευση. Ας μην ξεχνάμε και την ανθρώπινη πλευρά της αποστολής μας -- τις κοινωνίες που προστατεύουμε, τα θύματα που υπηρετούμε και τις μελλοντικές γενιές που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε».

Ο πρόεδρος της INTERPOL, Ahmed Naser Al-Raisi, σημείωσε: «Ευχαριστούμε τις ελληνικές Αρχές για τη φιλοξενία στην Αθήνα - την κοιτίδα ενός πολιτισμού που επηρέασε τον κόσμο - τη στιγμή που η Ευρώπη διανύει μια κρίσιμη συγκυρία. Αντιμετωπίζει απειλές που υπερβαίνουν σύνορα, επεκτείνονται διαδικτυακά και επηρεάζουν βαθιά την ανθρώπινη ζωή. Ενώ οι εθνικές προσπάθειες είναι κρίσιμες, μόνο η ισχυρή περιφερειακή και διεθνής συνεργασία μπορεί να τις αναχαιτίσει».

«Πρέπει να είμαστε ακόμη πιο αποφασισμένοι να εντοπίζουμε, να σταματάμε και να οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους εγκληματίες. Επίσης, πρέπει να κοιτάμε μπροστά: από την τεχνητή νοημοσύνη και τα βιομετρικά συστήματα ταυτοποίησης, έως την επιτήρηση του dark web, μπαίνουμε σε μια εποχή πολυπλοκότητας».

«Γι' αυτό η INTERPOL επενδύει στην καινοτομία, ώστε να διασφαλίσει ότι παραμένετε ένα βήμα μπροστά από το εξελισσόμενο έγκλημα. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή εγκληματολογία μέχρι την εικονική εκπαίδευση και τον εντοπισμό συνθετικών μέσων, εξοπλίζουμε τις αστυνομικές Αρχές με την απαραίτητη τεχνολογία για να δρουν αποτελεσματικά στο σύνθετο περιβάλλον του σήμερα».

Ο γενικός γραμματέας της INTERPOL, Valdecy Urquiza, δήλωσε: «Οι διωκτικές Αρχές στην Ευρώπη και παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περίπλοκες, εξελισσόμενες εγκληματικές απειλές και προκλήσεις. Από τις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες εγκληματικές πρακτικές, μέχρι τη δημιουργία νέων εγκληματικών δικτύων, οι καινοτομίες αυτές καθιστούν δυσκολότερη την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας».

Παράλληλα σημείωσε ότι «το συνέδριο αυτό αποδεικνύει ότι η διεθνής αστυνομική κοινότητα μπορεί - και θα - ανταποκριθεί. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με συναδέλφους, να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύσσουμε πρωτοποριακές δυνατότητες και να εργαζόμαστε μαζί για την πρόληψη του διεθνούς εγκλήματος. Η INTERPOL δεσμεύεται να ενισχύσει την Ευρώπη με κρίσιμα δεδομένα, να υποστηρίξει επιχειρησιακές δράσεις υψηλής αξίας και να παράσχει στα Σώματα Ασφαλείας τα καλύτερα δυνατά εργαλεία, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σύνεδροι θα εκλέξουν νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της INTERPOL και θα εξετάσουν προτάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και ενός νέου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών της INTERPOL.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή Περιφέρεια της INTERPOL είναι η πιο ενεργή, συνεισφέροντας σχεδόν τα μισά από τα 150 εκατομμύρια αρχεία της Οργάνωσης.

Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος και κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των πρώτων χωρών στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του Οργανισμού. Μέσω του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας της INTERPOL, επιτυγχάνεται άμεση και σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών Αρχών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το ελληνικό τμήμα INTERPOL, ως το εθνικό γραφείο-σύνδεσμος με τη γενική γραμματεία και τα λοιπά κράτη-μέλη, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εθνική και διεθνή ασφάλεια. Μόνο για το 2024, σημειώθηκαν:

* 82 συλλήψεις διεθνώς διωκόμενων προσώπων στην Ελλάδα,

* 17 συλλήψεις στο εξωτερικό βάσει ελληνικών ενταλμάτων,

* 36 εκδόσεις από την Ελλάδα και 13 εκδόσεις προς την Ελλάδα,

* 151 Ερυθρές Αγγελίες,

* πάνω από 125.000 διακινούμενα έγγραφα,

* εντοπισμός 28 αναζητούμενων ατόμων στο εξωτερικό.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «η διοργάνωση του συνεδρίου στην Αθήνα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς αστυνομικής κοινότητας προς τη χώρα μας και ενισχύει περαιτέρω τον διαρκή στόχο της Ελληνικής Αστυνομίας για μια πιο ασφαλή κοινωνία μέσα από τη διεθνή συνεργασία».

