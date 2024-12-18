Πρεμιέρα απολογιών σήμερα (18/12) στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι σε δεύτερο βαθμό. Πρώτος δίνει εξηγήσεις ο κάτοικος του Νταού Πεντέλης από το οικόπεδο του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, και στο δεύτερο βαθμό όπως και πρωτοδίκως ο ίδιος αρνείται ότι έκαιγε ξερά χόρτα και ισχυρίζεται ότι από αλλού ξεκίνησε η πυρκαγιά. Παραδέχεται ότι του είχαν απομείνει, όπως λέει, κάποια ξερά κλαδιά τα οποία δεν είχε πάρει ο Δήμος Πεντέλης στα τέλη Ιουνίου του 2018, ούτε ότι κατόπιν της φωτιάς τα είχε μετακινήσει για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Μάλιστα δηλώνει υπεύθυνος και σχολαστικός κάθε χρόνο για τις εργασίες που πρέπει να γίνονται κατά την αντιπυρική περίοδο. Βεβαίως δέχθηκε βροχή ερωτήσεων τόσο από την πρόεδρο όσο και από την εισαγγελέα της έδρας, αλλά και από τους συνέδρους καθώς υπάρχουν στη δικογραφία μάρτυρες που υποδεικνύουν αυτόν ως τον υπεύθυνο για τη φωτιά που ξεκίνησε με αυτές τις τραγικές συνέπειες και τον τον τραγικό απολογισμό των 104 νεκρών και δεκάδων εγκαυματιών.

Εδώ και λίγη ώρα απολογείται ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο πρώην δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης ο οποίος επίσης δηλώνει αθώος ενώ είχε αθωωθεί και πρωτοδίκως. H αθωότητά του τεκμαίρεται, όπως υποστηρίζει, από το γεγονός ότι η φωτιά η οποία ξεκίνησε από την Πεντέλη αντιμετωπίστηκε επιτυχώς.

Η δίκη θα διακοπεί για τις γιορτές και θα ξεκινήσει και πάλι στις 7 Ιανουαρίου, οπότε αναμένεται να απολογηθεί ο τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης.

Πηγή: skai.gr

