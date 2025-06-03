Μνημείο για τον Άλκη Καμπανό σε αυλή νηπιαγωγείου στη Χαριλάου

Μνημειακός χώρος για τον 'Αλκη Καμπανό και όλα τα θύματα οπαδικής βίας θα δημιουργηθεί στην αυλή του 17ου νηπιαγωγείου, που βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου, ακριβώς απέναντι από το σημείο δολοφονίας του 19χρονου φοιτητή.

Το αίτημα για απόδοση ενός τμήματος του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου, που δεν χρησιμοποιείται, κατέθεσε το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του 'Αλκη» με στόχο να το επισκέπτονται πολίτες και συλλογικότητες που θα αφήνουν αντικείμενα στη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Το θέμα ήρθε προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης όπου και ψηφίστηκε ομόφωνα. Ο δήμος εξετάζοντας το αίτημα αποφάσισε να αποδοθεί σε κοινή χρήση μια μικρή έκταση εμβαδού 17,8 τ.μ. στη γωνιά της αυλής του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί το 17ο νηπιαγωγείο, το 79ο δημοτικό σχολείο και το 4ο γυμνάσιο, στη συμβολή των οδών Άλκη Καμπανού και Νικ.Πλαστήρα. Όπως αναφέρθηκε θα δημιουργηθεί μια τοπική διεύρυνση στο πολύ στενό πεζοδρόμιο της οδού Καμπανού, απέναντι από το σημείο όπου ο άτυχος νέος βρήκε τραγικό θάνατο.

Η διεύθυνση κατασκευών και συντηρήσεων δημοτικών κτιρίων του δήμου Θεσσαλονίκης θα φροντίσει για τη μεταφορά της περίφραξης του σχολείου στη νέα της θέση, ενώ ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του μικρού μνημείου προς τιμή των θυμάτων οπαδικής βίας θα γίνει από τη «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του ‘Αλκη».

Σημειώνεται πως μετά τη δολοφονία του 19χρονου πολίτες άφηναν αντικείμενα στη μνήμη του τόσο στην είσοδο της πολυκατοικίας όσο και μπροστά στο κατάστημα όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ωστόσο, το κατάστημα αυτό νοικιάστηκε και δεν μπορούσαν όσοι επιθυμούσαν να αφήσουν ένα μικρό ενθύμιο για τον αδικοχαμένο 19χρονο στη βιτρίνα του. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον δήμο να μεταφερθεί το μνημείο στην απέναντι πλευρά του δρόμου, σε χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

