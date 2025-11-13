Σέρρες: Βίντεο από την εξέγερση στη δομή μεταναστών στη Σιντική

Την επέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσε η εξέγερση στη δομή μεταναστών στη Σιντική Σερρών, στη θέση Κλειδί - κοντά στο θρυλικό οχυρό Ρούπελ - που έγινε χθες, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Έγιναν 29 συλλήψεις μεταναστών, ενώ υπήρξαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών. Δύο βίντεο αναδεικνύουν την κατάσταση στη δομή. Το ένα από τη στιγμή της εξέγερσης των μεταναστών και το άλλο από μία στιγμή ηρεμίας, όπου διακρίνει κανείς τις άθλιες συνθήκες, με τα σκουπίδια να πρωταγωνιστούν:

Πηγή: skai.gr

