Σέρρες: Βίντεο από την εξέγερση στη δομή μεταναστών στη Σιντική

Την επέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσε η εξέγερση στη δομή μεταναστών στη Σιντική Σερρών, στη θέση Κλειδί - κοντά στο θρυλικό οχυρό Ρούπελ - που έγινε χθες, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Έγιναν 29 συλλήψεις μεταναστών, ενώ υπήρξαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών. Δύο βίντεο αναδεικνύουν την κατάσταση στη δομή. Το ένα από τη στιγμή της εξέγερσης των μεταναστών και το άλλο από μία στιγμή ηρεμίας, όπου διακρίνει κανείς τις άθλιες συνθήκες, με τα σκουπίδια να πρωταγωνιστούν:
- Πάτρα: 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι - Παραδόθηκε μετά από διαπραγμάτευση
- REHUBS: Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, με όραμα τη δημιουργία κλιματικά ανθεκτικών κοινοτήτων
- Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πατρών-Πύργου: Τέλος του μήνα παραδίδεται το τελευταίο κομμάτι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.