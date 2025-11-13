Πλεύρης για Σέρρες: Οι μετανάστες αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα

Στην εξέγερση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δομή μεταναστών στις Σέρρες αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, λέγοντας πως οι αντιδράσεις είναι το αποτέλεσμα του νέου νόμου για όσους δεν είναι πρόσφυγες.

«Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης. Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν. Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία. Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση», αναφέρει ο κ. Πλεύρης στο X.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί στην ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Ασύλου Σιντικής Σερρών προχώρησαν σε 29 συλλήψεις μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες νεαρών αλλοδαπών στους χώρους της δομής.

Η ένταση ξεκίνησε μετά το μεσημέρι αρχικά ως μια διαμαρτυρία για θέματα ασύλου και των συνθηκών διαβίωσης. Οι συγκεντρωθέντες έξω από τα κτήρια διαμονής έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή ενώ κινήθηκαν απειλητικά να ρίξουν την περίφραξη και να διαφύγουν. Μεγάλη αστυνομική δύναμη κατέφθασε έξω από την δομή και τους απέτρεψε με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς.

