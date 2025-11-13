Λογαριασμός
Πάτρα: 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι - Παραδόθηκε μετά από διαπραγμάτευση

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί αφού προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού- Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

UPDATE: 16:23
Πάτρα: 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική Ρίου και έχει ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι

Παραδόθηκε μετά την επιτυχή παρέμβαση του ειδικού διαπραγματευτή της αστυνομίας ο 23χρονος που διέφυγε από ψυχιατρική κλινική και ταμπουρώθηκε κρατώντας μαχαίρι σε μπαλκόνι διαμερίσματος, στην πλατεία Βούδ της Πάτρας.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: tempo24.news

