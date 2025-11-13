Παραδόθηκε μετά την επιτυχή παρέμβαση του ειδικού διαπραγματευτή της αστυνομίας ο 23χρονος που διέφυγε από ψυχιατρική κλινική και ταμπουρώθηκε κρατώντας μαχαίρι σε μπαλκόνι διαμερίσματος, στην πλατεία Βούδ της Πάτρας.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

