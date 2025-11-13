Με την παράδοση και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του πιο σύνθετου κομματιού του άξονα, που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα (Μιντιλόγλι) και φτάνει μέχρι τον Αλισσό, ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας Πατρών - Πύργου.

Εκεί θα συνδεθεί με το κομμάτι των 65 χιλιομέτρων, που έχει δοθεί στην κυκλοφορία από την 1η Αυγούστου.

Σε νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Όμιλος ΑΒΑΞ, φαίνεται ότι οι εργασίες έχουν εισέλθει στην τελική ευθεία για την παράδοση του δρόμου στο τέλος του μήνα, ώστε από τον Δεκέμβριο οι πολίτες να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια, διαδρομές που έχουν ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο.

Όπως φαίνεται από τις λήψεις, είναι εντυπωσιακή η μετεξέλιξη της παλαιάς οδού σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Σημειώνεται, ότι η πρόοδος του τελευταίου 4μήνου αποτελεί κατασκευαστικό άθλο όχι μόνο λόγω της πολυπλοκότητας του έργου αλλά και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν στην περιοχή από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις το Φθινόπωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.