Στο αστυνομικό τμήμα οι δύο συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στις Σέρρες, με θύμα ένα 34χρονο ενώ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζονται ότι αν και βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή που έγινε η συμπλοκή, δεν είχαν συμμετοχή στο φονικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 34χρονος θέλησε να μπει μέσα στο κλαμπ και δεν του επετράπη η είσοδος, ενώ τη συνέχεια, μετά από ώρα επέστρεψε για να ζητήσει εξηγήσεις. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη με τον πορτιέρη και άλλα 3 άτομα του μαγαζιού, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 34χρονου από μαχαιριά στη μηριαία αρτηρία και στη βουβωνική χώρα, η οποία έμελλε να είναι και η θανατηφόρα.

Στο σημείο η Αστυνομία περισυνέλεξε και 6 κάλυκες από πιστόλι κρότου αερίου, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση δεν δείχνει τραύματα από αυτό το όπλο. Ο δολοφονημένος άνδρας έχει αφήσει πίσω του δυο παιδιά και ένα τρίτο το οποίο περίμενε να έρθει στη ζωή, καθώς η γυναίκα του είναι έγκυος, βυθίζοντας στο πένθος όλη την πόλη των Σερρών.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε και ο Θεοδόσης Πάνου στους «Αταίριαστους», η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο ένας εκ των δυο φερόμενων δραστών είναι και γνωστός του θύματος, με τον οποίο βγαίνανε κατά καιρούς για καφέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.