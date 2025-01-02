Στο αιματηρό περιστατικό στις Σέρρες με νεκρό έναν 34χρονο τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τον Άκη Παυλόπουλο.

Όπως η ίδια ανέφερε, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει για την Αστυνομία αν πρόκειται για ασήμαντη αφορμή που οδήγησε στη δολοφονία. «Ουσιαστικά φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι διαφώνησαν έξω από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ερευνάται αν οι δράστες εργάζονταν σε αυτό το μπαρ ή αν ήταν θαμώνες και υπήρχε διένεξη κατά την είσοδο των δυο αυτών ομάδων. Φαίνεται δυστυχώς ότι δόθηκε στη συνέχεια κάποιο ραντεβού, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν θανάσιμα αυτόν τον άνθρωπο», επεσήμανε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι οι δυο από τους 4 δράστες συνελήφθησαν γρήγορα από τις Αρχές.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό, καθώς όπως φαίνεται δεν υπήρξε αφορμή ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στα χέρια και να χάσει ο ένας τη ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να οπλοφορεί, γιατί πρόκειται περί παράνομης οπλοφορίας εδώ, προφανώς και έχει το μαχαίρι στην κατοχή του με σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Εδώ δεν φαίνεται να βρέθηκε τυχαία. Ήταν προφανές πως ο άνθρωπος αυτός οπλοφορούσε παράνομα».

«Καλό είναι να τερματίζουμε την κλήση και να καλούμε εμείς την εξυπηρέτηση πελατών τράπεζας»

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ρωτήθηκε και για το περιστατικό στον Βόλο, όπου οικογένεια με επιχείρηση στον τομέα των αρτοσκευασμάτων βρέθηκε… χωρίς ευρώ όταν κύκλωμα απατεώνων από τη Λιθουανία «χάκαρε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Ποτέ κανένα τραπεζικό ίδρυμα, είτε τηλεφωνικά είτε με κανένα άλλο μέσο, δεν πρόκειται να ζητήσει τους προσωπικούς μας κωδικούς. Τα θύματα είδαν κάποιο σταθερό τηλέφωνο, το οποίο προφανώς όπως αναφέρουν μπορεί να έμοιαζε με κάποιο τηλέφωνο γνωστού τραπεζικού ιδρύματος. Σημασία έχει ότι κατάφεραν και παρέσυραν αυτούς τους ανθρώπους, πείθοντάς τους ότι όντως πρόκειται για υπαλλήλους τράπεζας κι ότι έπρεπε να διασφαλίσουν τους λογαριασμούς τους, με αποτέλεσμα να τους δώσουν τους προσωπικούς κωδικούς».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως όταν δεχόμαστε ένα τέτοιο τηλεφώνημα, καλό είναι «να τερματίζουμε την κλήση και να καλούμε εμείς την εξυπηρέτηση πελατών του τραπεζικού καταστήματος στο οποίο ανήκουμε, για να είμαστε σίγουροι ότι όντως μας καλούν από την τράπεζα»

