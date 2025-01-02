Tουρκία: Άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» σε Αιγαίο και Μεσόγειο από 7 έως 16 Ιανουαρίου

Αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα 2025» θα διεξάγει μεταξύ 7-16 Ιανουαρίου η Τουρκία σε περιοχές του Αιγαίου, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Άκτουρκ, στην άσκηση θα λάβουν μέρος συνολικά 87 πλοία επιφανείας, επτά υποβρύχια, επτά μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα, 31 αεροσκάφη, 17 ελικόπτερα, 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 20 χιλιάδες άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων και άνδρες των Ομάδων Υποβρύχιας Επίθεσης και Υποβρύχιας Άμυνας.

Οι δραστηριότητες της ημέρας διακεκριμένων προσκεκλημένων της εν λόγω άσκησης θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιανουαρίου στη ναυτική βάση του Άκσαζ, απέναντι από τη Ρόδο.

Πηγή: skai.gr

