Το κατώφλι του Εισαγγελέα Σερρών αναμένεται να περάσουν σε λίγη ώρα οι δυο συλληφθέντες για το άγριο φονικό που έγινε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης έξω από κλαμπ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 34χρονος θέλησε να μπει μέσα στο κλαμπ και δεν του επετράπη η είσοδος, ενώ τη συνέχεια, μετά από ώρα επέστρεψε για να ζητήσει εξηγήσεις. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη με τον πορτιέρη και άλλα 3 άτομα του μαγαζιού, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 34χρονου από μαχαιριά στη μηριαία αρτηρία και στη βουβωνική χώρα, η οποία έμελλε να είναι και η θανατηφόρα.

Στο σημείο η Αστυνομία περισυνέλεξε και 6 κάλυκες από πιστόλι κρότου αερίου, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση δεν δείχνει τραύματα από αυτό το όπλο. Ο δολοφονημένος άνδρας έχει αφήσει πίσω του δυο παιδιά και ένα τρίτο το οποίο περίμενε να έρθει στη ζωή, καθώς η γυναίκα του είναι έγκυος, βυθίζοντας στο πένθος όλη την πόλη των Σερρών.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε και ο Θεοδόσης Πάνου στους «Αταίριαστους», η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο ένας εκ των δυο φερόμενων δραστών είναι και γνωστός του θύματος, με τον οποίο βγαίνανε κατά καιρούς για καφέ.

