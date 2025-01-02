Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 23χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία μίας 61χρονης ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Πυλαία.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού, ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων. Μέχρι να περάσει το κατώφλι της ανάκρισης, θα παραμείνει κρατούμενος, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία, σύμφωνα με το voria.gr.

Η 61χρονη κατήγγειλε ότι ο 23χρονος αποπειράθηκε με την απειλή χρήσης βίας να την εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη, τη χτύπησε με το κράνος του και με ένα μπουκάλι και της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο. Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο, παρά την προσπάθεια του να διαφύγει και τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε κατά τη σύλληψή του.

Ο ίδιος ωστόσο φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι με την καταγγέλλουσα είχαν προκαθορισμένο ραντεβού για να συναντηθούν και ότι δεν αποπειράθηκε να τη βιάσει, ούτε ότι πήρε το κινητό της τηλέφωνο.

Πηγή: skai.gr

