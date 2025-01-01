Τρεις Έλληνες ηλικίας 30, 28 και 27 ετών και ένας Αλβανός 29 ετών φέρεται να ήταν οι δράστες της αιματηρής δολοφονίας του 34χρονου στις Σέρρες.

Ο θάνατος του 34χρονου επήλθε από μαχαίρι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών αν και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς.

Ο 34χρονος έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο διαπληκτισμός ξεκίνησε έξω από γνωστό νυχτερινό μαγαζί της περιοχής για ασήμαντη αφορμή. Ο θάνατός του δαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος Αλβανός και ο ένας από τους τρεις Έλληνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο.

Το χρονικό της συμπλοκής

Ο διαπληκτισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα για ασήμαντη μέχρι στιγμής αιτία.

Το θύμα ήθελε να μπει μαζί με ακόμη δύο φίλους του σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Στην πόρτα βρισκόταν ο ένας εκ των δραστών, ο οποίος αρνήθηκε την είσοδο της παρέας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αρχικά μια φραστική διένεξη. Η παρέα του θύματος αποχώρησε και έπειτα από περίπου μια ώρα εικάζεται πως έδωσαν ραντεβού με την παρέα του πορτιέρη, ή περίμεναν να κλείσει το μαγαζί, διότι συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά σε στενό δίπλα στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά τα αίματα άναψαν και πάνω στη συμπλοκή ο ένας -πιθανότατα ο ίδιος ο πορτιέρης- τράβηξε μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και κατάφερε δύο χτυπήματα στο θύμα, ένα εκ των οποίων στην μηριαία αρτηρία. Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ένα ακόμη άτομο από την παρέα του δράστη πυροβόλησε με πιστόλι αερίου κρότου πάνω από πέντε φορές στον αέρα.

