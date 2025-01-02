Ανησυχία έχουν δημιουργήσει τα απανωτά σοβαρά περιστατικά οξείας μέθης ανηλίκων, τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας κατά τις τελευταίες ώρες, εγείροντας εύλογα ερωτηματικά και προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών, ενώ εικάζεται ότι πολλά περισσότερα είναι τα παρόμοια περιστατικά με πρωταγωνιστές ανήλικους σε πολλές περιοχές της χώρας, τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά.

Μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του Μελιγαλά, όταν ένα 14χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, και το επίσης σοβαρό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε σε κλαμπ της λεωφόρου Βουλιαγμένης, όταν ένας 16χρονος μεταφέρθηκε σε ημιλυποθημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δύο ακόμη περιπτώσεις οξείας μέθης ανηλίκων, καταγράφηκαν στα Ιωάννινα κατά τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην Πάτρα νοσηλεύται ένας 14χρονος, ο οποίος διακομίστηκε από τον πατέρα του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε ημικωματώδη κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του. Οι έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι ο ανήλικος είχε καταναλώσει αλκοόλ και ενεργειακά ποτά παρουσία του πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».

Στο δεύτερο περιστατικό, ένας 15χρονος κατανάλωσε αλκοόλ σε χώρο διασκέδασης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος συνελήφθη, κατηγορούμενη για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αυτόφωρου σήμερα το μεσημέρι. Ο πατέρας του 14χρονου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για τρία χρόνια. Η δίκη της ιδιοκτήτριας του καταστήματος διεκόπη και θα συνεχιστεί σε επόμενη ημερομηνία, ενώ η ίδια αφέθηκε ελεύθερη μετά από την άρση της κράτησής της.

