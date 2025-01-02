Στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, κατέληξε ένα 14χρονο κορίτσι από κατανάλωση αλκοόλ, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Όλα συνέβησαν σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του Μελιγαλά, όταν το 14χρονο κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του Μελιγαλά, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Ιατρός που εφημέρευε στο Νοσοκομείο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, επικοινώνησε με το Αστυνομικό τμήμα της Οιχαλίας, και ενημέρωσε ότι η 14χρονη βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ. Άμεσα αστυνομικοί του τμήματος του Μελιγαλά, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα ιδιοκτήτη του κέντρου διασκέδασης, γιατί επέτρεψε παράνομα την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη ενώ συνελήφθη και η 37χρονη μητέρα του κοριτσιού για έκθεση.

Οι δυο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα ενώ προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Οιχαλίας.

Το νεαρό κορίτσι, πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (1.1.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του δήμου Οιχαλίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας, 39χρονος ημεδαπός, για παραβίαση μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, χθες (1.1.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του δήμου Οιχαλίας ο συλληφθείς, ιδιοκτήτης κέντρου διασκεδάσεως, είχε επιτρέψει την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικη, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Καλαμάτας.

Επιπλέον, συνελήφθη 37χρονη ημεδαπή, μητέρα της ανήλικης για έκθεση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.