Στο λιμάνι της Γαύδου αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα 74 μετανάστες, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή των αρχών. Κατά δήλωσή τους, οι 62 άνδρες είναι από το Πακιστάν, 3 από το Σουδάν και 9 από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ενημέρωση, προγραμματίστηκε η μεταφορά τους με πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων και στη συνέχεια η μεταφορά και φιλοξενία τους στους χώρους της Αγυιάς για τις περαιτέρω διαδικασίες καταγραφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.