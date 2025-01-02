Στο λιμάνι της Γαύδου αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα 74 μετανάστες, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή των αρχών. Κατά δήλωσή τους, οι 62 άνδρες είναι από το Πακιστάν, 3 από το Σουδάν και 9 από την Αίγυπτο.
Σύμφωνα με ενημέρωση, προγραμματίστηκε η μεταφορά τους με πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων και στη συνέχεια η μεταφορά και φιλοξενία τους στους χώρους της Αγυιάς για τις περαιτέρω διαδικασίες καταγραφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους.
