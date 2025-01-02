Θεσσαλονίκη: 23χρονος λήστεψε και προσπάθησε να βιάσει 61χρονη την Πρωτοχρονιά – Νοσηλεύεται η γυναίκα

Συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη, 23χρονος υπήκοος Αλβανίας για απόπειρα βιασμού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία σε βάρος 61χρονης ελληνικής καταγωγής, σύμφωνα με το thestival.gr. Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος, ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου 2025, έπειτα από ραντεβού που είχε με την 61χρονη στην περιοχή της Πυλαίας, αποπειράθηκε με την απειλή χρήσης βίας να την εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη, την χτύπησε με το κράνος του και με ένα μπουκάλι και της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει και τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε κατά τη σύλληψή του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το κινητό τηλέφωνο της 61χρονης και ένα γαλλικό κλειδί. Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.