Σέρρες: Ευρεία σύσκεψη για το ουράνιο που βρέθηκε στο νερό σε 7 περιοχές – Τα μέτρα

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Μαΐου 2025, στο Δημαρχείο Σερρών, με αντικείμενο την ανίχνευση ουρανίου σε ορισμένες περιοχές υδροδότησης του δήμου.

Η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία της Δημάρχου Σερρών και Προέδρου της ΔΕΥΑ Σερρών, Βαρβάρας Μητλιάγκα, εκπροσώπων υγειονομικών αρχών, τεχνικών συμβούλων, αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Σύμφωνα με την κ. Μητλιάγκα, στις 9 Απριλίου 2025, η ΔΕΥΑ Σερρών έλαβε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, με την οποία καλούνται οι υπηρεσίες ύδρευσης να ξεκινήσουν τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έως τις 12 Ιανουαρίου 2026. Η νέα οδηγία που αφορά στην ποιότητα του πόσιμου νερού προβλέπει την προσθήκη νέων παραμέτρων στις χημικές αναλύσεις-μεταξύ αυτών- και το ουράνιο.

«Η σημερινή παρουσία όλων σας είναι σημαντική. Δεν πρόκειται για ένα απλό τεχνικό ζήτημα, αλλά για ένα θέμα που δημιουργεί κοινωνικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και απαιτεί τον πλήρη συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων», δήλωσε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος, στην τοποθέτησή της και συμπλήρωσε: «Η ΔΕΥΑ Σερρών διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με υπευθυνότητα και διαφάνεια, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ποιότητα του πόσιμου νερού».

Η κ. Μητλιάγκα υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν και σε όλο δίκτυο της ΔΕΥΑ Σερρών, αστικό ιστό και χωριά, τονίζοντας ότι το νερό είναι αποδεδειγμένα καθαρό και δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας. Επισήμανε, επίσης, ότι από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε υπεύθυνα και με διαφάνεια τους πολίτες, για τα αποτελέσματα των μετρήσεων, χωρίς να αποκρύψει οποιοδήποτε στοιχείο. «Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία, σε στενή συνεργασία, ώστε με συντονισμό, ενημέρωση και υπευθυνότητα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025, απαγορεύεται η πόση και η χρήση του νερού στο μαγείρεμα στις περιοχές:

1) Μελενικιώτικα, Βορείως της οδού Δελφών, πάνω από τη διασταύρωση της οδού Παπαστεφάνου.

2) Τέρμα οδού Ευθαλίας Αδάμ, πάνω από τη διασταύρωση της οδού Παπάζογλου.

3) Επαρχιακής οδού Σερρών – Χρυσοπηγής.

4) Οικισμού Χρυσοπηγής.

5) Οικισμού Μετοχίου.

6) Δ.Κ. Λευκώνα.

7) Δ.Κ. Χριστός.

Για τις περίπου 2.000 υδροδοτούμενες παροχές που επηρεάζονται από την απαγόρευση χρήσης του νερού των παραπάνω περιοχών, η ΔΕΥΑ Σερρών έχει προβεί άμεσα στα παρακάτω μέτρα:

Μηδενική χρέωση κατανάλωσης νερού για όσο διάστημα διαρκεί η αποκατάσταση του προβλήματος.

Εφοδιασμός με καθαρό νερό: Ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνει τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών με καθαρό πόσιμο νερό για τους πολίτες στις περιοχές που πλήττονται.

Ειδική μέριμνα για τα σχολεία και τους ευάλωτους πολίτες: Στα σχολεία που επηρεάζονται από το πρόβλημα, θα γίνει διανομή εμφιαλωμένου πόσιμου νερού. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους ευάλωτους συμπολίτες, μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των κοινωνικών δομών του Δήμου.

«Είμαστε σε επαφή και επικοινωνία με όλους τους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, με τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών για να βρεθούν συνολικές λύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Επίσης, να αναφερθεί ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια διεκδίκησης χρηματοδότησης» τόνισε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Σερρών, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Δέσποινα Χατζηγαβριήλ μιλώντας στους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στην τεχνική διάσταση του ζητήματος, τονίζοντας: «Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ επισημαίνει ότι έχει εξετάσει και τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για την κατακράτηση των βαρέων μετάλλων, όπως και το ουράνιο» υπογράμμισε η κ. Χατζηγαβριήλ.

«Η ΔΕΥΑ Σερρών θα επανέλθει σύντομα με νέα ανακοίνωσή της για άρση αυτής της απαγόρευσης, ανάλογα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας» κατέληξε η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο εκπρόσωπος του Υφυπουργού Εξωτερικών Αναστάσιου Χατζηβασιλείου (Γιώργος Μηλιώτας), εκπρόσωποι των βουλευτών Κώστα Καραμανλή (Πολυνίκη Αθανασιάδου), Φωτεινής Αραμπατζή (Στέλιος Μπάρκας) και Κώστα Μπούμπα (Σταμάτιος Καρυώτης), η Περιφερειακή Σύμβουλος «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Μαρία Παπαδημητρίου, η Περιφερειακή Σύμβουλος «Λαϊκή Συσπείρωση» Φιλιώ Σαραντίδου, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικού Σχεδιασμού Νικόλαος Κουφοτόλης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Νάσος Παπαδόπουλος, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Άννα Ιορδανίδου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών Χρυσούλα Καρασουλτάνη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Παναγιώτης Κεΐσογλου, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Δέσποινα Χατζηγαβριήλ, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Βαβατζιάνης, ο πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου Κωνσταντίνος Μπέγος ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, η Δημοτική Σύμβουλος Σωτηρία Πάνου-Αναστασιάδου, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Σερρών Έλενα Τούσκα, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Σερρών Νικόλαος Σαφαρίκας, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας Π.Ε. Σερρών Αναστάσιος Αναστασιάδης, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σερρών Κωνσταντίνος Αργυρίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Αθανάσιος Μαλλιαράς, το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών Γιώργος Ταϊρης, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΒΕΣ Δημήτριος Βροντελής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Σερρών Ιωσήφ Χουρουζίδης, η πρόεδρος της Κοινότητας Σερρών Δέσποινα Γκόγκα, ο πρόεδρος Κοινότητας Λευκώνα Γιάννης Ανδρονικίδης και ο πρόεδρος της Κοινότητας Χριστός Κωνσταντίνος Σιαπαρδάνης.

