Με τιμές ολοκληρώθηκε η εκδήλωση στο Συμμαχικό Νεκροταφείο στη Σούδα, το απόγευμα του Σαββάτου, στα πλαίσια της επετείου της Μάχης της Κρήτης που φέτος κλείνει 84 χρόνια.

Για ακόμα μία χρονιά η εκδήλωση που διοργάνωσε η Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης αναφέρει το zarpanews.gr.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας Matthew Lodge ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και ο Ακόλουθος Άμυνας πλοίαρχος Sam Law του Βασιλικού Ναυτικού, ενώ πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Πανοσιολογιώτατο Benjamin Drury και τον Αιδεσιμολογιώτατο Dr David Bruce Bryant–Scott.

Τα βλέμματα ωστόσο τράβηξαν τα Red Arrows της Βρετανικής Αεροπορίας τα οποία “έσκισαν” για μία ακόμα φορά τον Χανιώτικο ουρανό, τιμώντας την επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Τα επιβλητικά αεροσκάφη (το αεροβατικό αεροπορικό σμήνος Red Arrows και το αεροσκάφος A400 του 30ου Σμήνους της RAF), πραγματοποίησαν διέλευση πάνω από το Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

