Θεσσαλονίκη: Πορεία κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας, αμφιφοβίας και ιντερφοβίας στο κέντρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πορεία από περίπου 300 συμμετέχοντες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφετηρία το Άγαλμα Βενιζέλου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας, όπως μεταδίδει το thestival.

Τη δράση διοργανώνει το Reclaim Pride Thessaloniki, το οποίο κάλεσε την κοινωνία να βγει στους δρόμους και να ενισχύσει τον αγώνα για ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλα τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας.

Με σύνθημα την αντίσταση απέναντι στην καταπάτηση των δικαιωμάτων και την εντεινόμενη κοινωνική και πολιτική καταπίεση, οι συμμετέχοντες – άτομα της κοινότητας και σύμμαχοι – συγκεντρώθηκαν στις 19:00 με πανό, σημαίες, πικέτες και πολύχρωμα μπαλόνια, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε μια ζωντανή δήλωση ορατότητας και αντίστασης.

«Απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στην ακροδεξιά ρητορική και στην επιστροφή σε σκοτεινές εποχές για τα δικαιώματά μας, απαντάμε με τους αγώνες μας», αναφέρει η ανακοίνωση του Reclaim Pride, τονίζοντας ότι ο δρόμος της κοινωνικής και πολιτικής δράσης είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν η φτώχεια, η βία και οι διακρίσεις που, όπως επισημαίνει, εντείνονται από τις σύγχρονες κυβερνητικές πολιτικές.

Η πορεία κινείται ειρηνικά στο κέντρο της πόλης, και θα περάσει από τις οδούς Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Νίκης και κατάληξη στον Λευκό Πύργο, με συνθήματα υπέρ της ισότητας, της συμπερίληψης και της ελευθερίας της έκφρασης, ενώ η συμμετοχή του κόσμου είναι έντονη και πολυσυλλεκτική. Η διοργάνωση έχει χαρακτηρίσει τη συγκέντρωση “ανοιχτή σε όλες, όλους και όλα”, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης.

