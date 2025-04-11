Λογαριασμός
Έρχεται το «Ροζ Φεγγάρι» - Πότε θα δούμε την πανσέληνο του Απριλίου

Η πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων αλλά θα είναι ορατή από το προηγούμενο βράδυ, Σάββατο 12 Απριλίου

πανσεληνος

Για τους ρομαντικούς και τους λάτρεις της αστροπαρατήρησης, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να θαυμάσουν την Πανσέληνο του Απριλίου, η οποία είναι γνωστή ως «Ροζ Φεγγάρι». 

Η πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί  την νύχτα της Κυριακής των Βαΐων αλλά θα είναι ορατή από το προηγούμενο βράδυ, Σάββατο 12 Απριλίου.

Η Σελήνη θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο, αλλά σίγουρα δεν θα έχει… ροζ χρώμα. 

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ονομάστηκε «ροζ φεγγάρι» από τους αυτόχθονες της Αμερικής, επειδή σηματοδοτούσε την εμφάνιση ενός φυτού με ροζ λουλούδια, ενός από τα πρώτα της άνοιξης.

Η πανσέληνος του Απριλίου έχει και άλλες ονομασίες όπως:
•    Το Φεγγάρι που σπάει τον πάγο
•    Το Φεγγάρι των φυτών και των θάμνων
•    Το Φεγγάρι που τα ρεύματα είναι και πάλι πλωτά
•    Το Φεγγάρι που εμφανίζεται το κόκκινο γρασίδι
•    Το Φεγγάρι του βατράχου
 

