Για τους ρομαντικούς και τους λάτρεις της αστροπαρατήρησης, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να θαυμάσουν την Πανσέληνο του Απριλίου, η οποία είναι γνωστή ως «Ροζ Φεγγάρι».
Η πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την νύχτα της Κυριακής των Βαΐων αλλά θα είναι ορατή από το προηγούμενο βράδυ, Σάββατο 12 Απριλίου.
Η Σελήνη θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο, αλλά σίγουρα δεν θα έχει… ροζ χρώμα.
Η συγκεκριμένη πανσέληνος ονομάστηκε «ροζ φεγγάρι» από τους αυτόχθονες της Αμερικής, επειδή σηματοδοτούσε την εμφάνιση ενός φυτού με ροζ λουλούδια, ενός από τα πρώτα της άνοιξης.
Η πανσέληνος του Απριλίου έχει και άλλες ονομασίες όπως:
• Το Φεγγάρι που σπάει τον πάγο
• Το Φεγγάρι των φυτών και των θάμνων
• Το Φεγγάρι που τα ρεύματα είναι και πάλι πλωτά
• Το Φεγγάρι που εμφανίζεται το κόκκινο γρασίδι
• Το Φεγγάρι του βατράχου
