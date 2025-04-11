Για τους ρομαντικούς και τους λάτρεις της αστροπαρατήρησης, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να θαυμάσουν την Πανσέληνο του Απριλίου, η οποία είναι γνωστή ως «Ροζ Φεγγάρι».

Η πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την νύχτα της Κυριακής των Βαΐων αλλά θα είναι ορατή από το προηγούμενο βράδυ, Σάββατο 12 Απριλίου.

Η Σελήνη θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο, αλλά σίγουρα δεν θα έχει… ροζ χρώμα.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ονομάστηκε «ροζ φεγγάρι» από τους αυτόχθονες της Αμερικής, επειδή σηματοδοτούσε την εμφάνιση ενός φυτού με ροζ λουλούδια, ενός από τα πρώτα της άνοιξης.

Η πανσέληνος του Απριλίου έχει και άλλες ονομασίες όπως:

• Το Φεγγάρι που σπάει τον πάγο

• Το Φεγγάρι των φυτών και των θάμνων

• Το Φεγγάρι που τα ρεύματα είναι και πάλι πλωτά

• Το Φεγγάρι που εμφανίζεται το κόκκινο γρασίδι

• Το Φεγγάρι του βατράχου



Πηγή: skai.gr

