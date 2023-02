Η τουρκική πρεσβεία ευχαρίστησε τους Έλληνες για την προσφορά τους μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με μήνυμά της, η Τουρκική πρεσβεία της Αθήνας ευχαρίστησε τους έλληνες για την ανθρωπιστική βοήθεια που συγκέντρωσαν για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

«Ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό για την ειλικρινή υποστήριξή τους στα θύματα των σεισμών. Οι δωρεές τους συγκεντρώνονται στην Αθήνα μέσω 332 δήμων. Τα μηνύματα υποστήριξης στα κουτιά μας συγκινούν όλους» αναφέρει η ανάρτηση:

We thank the Greek people for their sincere support to the earthquake victims. Their donations are gathered in Athens through 332 municipalities. Messages of support on boxes moves us all. @katsaniotis @OloiMaziBoroume pic.twitter.com/VWJdi72UfI