«Ασθενής» σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τη νύχτα ανοιχτά της Καρπάθου.

Ο σεισμός έγινε στις 02:15 στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, ή κάπου 435 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

