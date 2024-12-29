«Ασθενής» σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τη νύχτα ανοιχτά της Καρπάθου.
Ο σεισμός έγινε στις 02:15 στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, ή κάπου 435 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Πηγή: skai.gr
