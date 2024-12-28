Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγικό δυστύχημα στο Ίλιον: Ταξί προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα - Νεκρός ο οδηγός

Αναμένεται διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής καθώς εξετάζεται ο οδηγός να πέθανε από παθολογικά αίτια και να έχασε το έλεγχο του οχήματος

τροχαίο

Τραγικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι στο Ίλιον, όταν ένα ταξί προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα στη Λεωφόρο Θηβών.

Ο 59χρονος οδηγός του ταξί ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα του ωστόσο, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια.

Το δυστύχημα συνέβη στις 15.45 το μεσημέρι όταν το ταξί που κινούταν επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου με κατεύθυνση τη Θηβών, στο ύψος της οδού Ιγνατίου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ

Ο 59χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταξί Ίλιον τροχαίο δυστύχημα Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark