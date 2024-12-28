Τραγικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι στο Ίλιον, όταν ένα ταξί προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα στη Λεωφόρο Θηβών.

Ο 59χρονος οδηγός του ταξί ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα του ωστόσο, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια.

Το δυστύχημα συνέβη στις 15.45 το μεσημέρι όταν το ταξί που κινούταν επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου με κατεύθυνση τη Θηβών, στο ύψος της οδού Ιγνατίου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ

Ο 59χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

