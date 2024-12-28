Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τις τελευταίες ώρες στο Αιγαίο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, το Blue Star Delos, σύμφωνα με το cycladesnews προερχόμενο από τη Σαντορίνη προς Νάξο, έφθασε κοντά στο λιμάνι, αλλά δεν κατάφερε να δέσει, επιχειρώντας μάλιστα δύο φορές την προσέγγισή του.

Όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι της Νάξου, με δρομολόγιο από την Σαντορίνη, ο καπετάνιος κατάλαβε πως ο φάρος ήταν σβηστός με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει τον προβολέα αλλά και πάλι μάταια.

Σβηστός ο φάρος την ώρα που προσπαθούσε να δέσει το «Blue Star Delos» εν μέσω κακοκαιρίας- Δείτε το βίντεο:

Το έργο του ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς εκείνη την ώρα η ταχύτητα των ανέμων έφθαναν μέχρι και τα 9 μποφόρ.

Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του για Πάρο και Πειραιά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νάξου, από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ DELOS» Ν. Π 12082, ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι της Νάξου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο δρομολόγιό του για τα λιμάνια Πάρου και Πειραιά.

