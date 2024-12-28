Με αθόρυβα πυροτεχνήματα θα υποδεχθεί το 2025 ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να μην αναστατωθούν τα ζώα της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, η γιορτή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα γίνει στο Σύνταγμα όπου ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μαζί με καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στη γιορτή, θα μετρήσει αντίστροφα την αλλαγή του χρόνου.

Φέτος, η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της πόλης φέρνει στην καρδιά της ένα μουσικοθεατρικό πολυθέαμα, την «Ταράτσα του Χρόνου», με την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τη Μάρθα Φριντζήλα και τον Θανάση Αλευρά, παρουσιάζει μια πρωτότυπη παράσταση που μέσα από τραγούδια, χορούς και χιουμοριστικά στιγμιότυπα θα μας ταξιδέψει στην ιστορία της Αθήνας, από το 1945 μέχρι το 2025.

Τη μεγάλη εκδήλωση για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων δημιουργώντας την ιδανική εισαγωγή στη γιορτινή βραδιά. Αμέσως μετά την παράσταση τη σκυτάλη θα πάρουν οι Λατέρνατιβ για το πρώτο μεγάλο πάρτι της χρονιάς. Το επιτυχημένο ραδιοφωνικό δίδυμο του EnLefko 87.7, Σταύρος Διοσκουρίδης και Παναγιώτης Μένεγος, έρχεται με ένα δυναμικό dj set που θα κρατήσει ζωντανό τον ρυθμό τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Η εκδήλωση της υποδοχής του 2025 είναι προσβάσιμη σε όλους, με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη και θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube.

Τι θα δούμε στην «Ταράτσα του Χρόνου»

Μουσική, θέατρο, κωμωδία, χορός, προβολές και εκλεκτοί καλεσμένοι σε ξεχωριστούς ρόλους! Ο Φοίβος Δεληβοριάς έγραψε ειδικά για το βράδυ της υποδοχής του 2025 μια φαντασμαγορική μουσική «χρονομηχανή», αφιερωμένη στην Αθήνα, σε σκηνοθεσία του Άγγελου Τριανταφύλλου. Μέσα σε ένα εντυπωσιακό όχημα – σκηνικό του Άγγελου Μέντη και με εναλλασσόμενα κοστούμια της Αλεξάνδρας Φτούλη, ο Φοίβος, ως «πιλότος» – παρουσιαστής – τραγουδιστής, ταξιδεύει από εποχή σε εποχή της Αθήνας (από την Απελευθέρωση στα «χρυσά» 60s, στην επταετία, τη Μεταπολίτευση και την Αλλαγή, μέχρι τα χρόνια της «φούσκας» και της κρίσης) ψάχνοντας το 2025, μέσα από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια της κάθε περιόδου. Στην πορεία του, που ξεκινά από το 1945, συναντά «ελαφρές» και «μοντέρνες» τραγουδίστριες που τις ενσαρκώνει η Νατάσσα Μποφίλιου, «λαϊκές ντίβες» που ζωντανεύει η Μάρθα Φριντζήλα, αλλά και χαρακτηριστικές προσωπικότητες της κάθε εποχής στις οποίες μεταμορφώνεται ο Θανάσης Αλευράς. Με φόντο εικόνες από ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, επίκαιρα και ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν την Αθήνα σε κάθε της εποχή, στην «Ταράτσα του Χρόνου» συμπράττουν επίσης 10μελής ορχήστρα αποτελούμενη από κορυφαίους Έλληνες σολίστες υπό τη διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Θύμιου Παπαδόπουλου, χορευτές υπό την καθοδήγηση της Εύης Σούλη και ταλαντούχες νέες τραγουδίστριες. Ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος από τις 22:00, για να καλωσορίσουμε το 2025 όλοι μαζί!

Πηγή: skai.gr

