Σεισμός μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο στην Αγία Παρασκευή, έγινε αισθητός στην Αττική, λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση των 2,3 Ρίχτερ που έγινε αισθητή κυρίως στα Βόρεια Προάστια.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου, με εστιακό βάθος 6,3 χιλιόμετρα

Ο σεισμός δεν ήταν ισχυρός, ωστόσο έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους του λεκανοπεδίου, καθώς ήταν η δεύτερη δόνηση σε διάστημα λίγων ωρών, ενώ το επίκεντρο βρίσκεται στον αστικό ιστό, σε πολύ μικρό βάθος.

Η δόνηση των 2,8 Ρίχτερ έγινε αισθητή και στις νοτιότερες περιοχές του λεκανοπεδίου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε τα επίκεντρα των σεισμών που καταγράφηκαν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες:

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Γεωλογίας και Διαχείρισης Καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο οποίος μίλησε στο skai.gr, «είναι αξιοπερίεργη η εμφάνιση σεισμικής δόνησης στην Αγία Παρασκευή, καθώς η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλα ρήγματα. Κάτι ενεργοποίησε μικρά ρήγματα και προέκυψε ο σεισμός. Πιθανώς, θα ακολουθήσουν και άλλα μικρά σεισμάκια 2,3-2,5 Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός γιατί είχε χαμηλό εστιακό βάθος. Δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.