Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των 21 συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα με επίκεντρο τις Πολεοδομίες των δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου τούς απήγγειλε κατηγορίες που αφορούν - κατά περίπτωση - τις πράξεις της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας - δωροδοκίας, της άμεσης συνέργειας στη δωροληψία, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και της συμμορίας.

Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις υπάλληλοι Διεύθυνσης και υπηρεσίας Δόμησης, δύο μέλη Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας και 15 ιδιώτες, η πλειοψηφία των οποίων με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι. Στους τελευταίους συγκαταλέγεται και πρώην δήμαρχος. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά ωφελήματα φαίνεται να ξεπερνούν τις 210.000 ευρώ και παραδίδονταν με φακέλους, ενώ εκτός από τους 21 συλληφθέντες, η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον 86 άτομα, τα οποία φαίνεται να συνέδραμαν περιστασιακά τη δράση του κυκλώματος ή επωφελούνταν από αυτή ως «πελάτες» ή ακόμη τέλεσαν άλλες αξιόποινες πράξεις. Σύμφωνα με πληφορορίες η έρευνα ταυτοποίησε ότι διευθετήθηκαν - με το αζημίωτο - πάνω από 90 περιπτώσεις έκδοσης παράνομων οικοδομικών εργασιών και αδειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις των μελών του κυκλώματος, στις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Για παράδειγμα, οι λέξεις «σχέδια», «αυγά», «χήνες», «χαρτί» και «στρέμματα» σήμαιναν τα χρήματα που λάμβαναν, ενώ τα «δάχτυλα» προσδιόριζαν το ύψος των χρηματικών ποσών.

