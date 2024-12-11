«Όπου υπάρχει Ελλάδα» με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

«Όπου υπάρχει Ελλάδα», το καθημερινό ενημερωτικό ταξίδι του ΣΚΑΪ, που αναδεικνύει την αυθεντική ψυχή της Ελλάδας - τις όμορφες, αλλά και τις δύσκολες όψεις της.

Η εκπομπή φέρνει στο φως την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου, «βλέπει» και «ακούει» τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ιστορίες, αφηγήσεις, εμπειρίες και τον μοναδικό τρόπο ζωής των κατοίκων της.

Το στούντιο της εκπομπής θα στήνεται… σε έναν πολύβουο δρόμο, μια έρημη ακτή, ένα μικρό χωριό στην άκρη του χάρτη, θα στήνεται «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Σε απευθείας μετάδοση, οι παρουσιαστές, Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής κάθε μέρα θα «μετακομίζουν» σε άλλο σημείο και μαζί τους θα ανακαλύπτουμε την πραγματική Ελλάδα.

Η Ευλαμπία Ρέβη είναι γέννημα θρέμμα Κερκυραία και από μικρή θυμάται τον εαυτό της να τρέχει να προλάβει, γι’ αυτό και γεννήθηκε πρόωρα, 7 μηνών. Έχει την τρέλα των Επτανησίων, μιλά δυνατά, είναι έξω καρδιά και ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους.

Έγινε δημοσιογράφος γιατί τη γοήτευσε το γεγονός ότι μέσα από αυτό το επάγγελμα μπορούσε να είναι εκεί που γράφεται Ιστορία. Και τώρα είναι έτοιμη να φωτίσει μέσα από το μοναδικό της ταμπεραμέντο κάθε γωνιά της χώρας. Γι’ αυτό και θα την δούμε σε νέες περιπέτειες «Όπου υπάρχει Ελλάδα»…

Ο Γιώργος Κουρδής ξεκίνησε το ταξίδι του από την αχαϊκή γη και ονειρεύτηκε έναν καλύτερο κόσμο χωρίς αδικίες. Νωρίς μπήκε στον στίβο της μαχητικής δημοσιογραφίας και ήρθε αντιμέτωπος με τα πιο επικίνδυνα και δύσκολα ρεπορτάζ. Τον περιγράφουν ως επίμονο στη δουλειά του και άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω. Του αρέσει να ζει έντονα τη ζωή με την περιπέτεια να είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Και σήμερα ήρθε η στιγμή, που το ταξίδι θα συνεχιστεί από όπου ξεκίνησε. Τον ΣΚΑΪ.

Πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο να γνωρίσεις, να ζήσεις, να ανακαλύψεις, να αγαπήσεις…

«Όπου υπάρχει Ελλάδα»



#OpouYparxeiEllada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.