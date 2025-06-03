Σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου Κρήτης - « Δεν συνδέεται με αυτόν της Ρόδου»

Δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Ρόδου και τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σήμερα το μεσημέρι με επίκεντρο 14 χλμ ανατολικά της νήσου Χρυσής Λασιθίου. Αυτό αναφέρουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

«Είναι τελείως ανεξάρτητο γεγονός, τελείως διαφορετική περιοχή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, και παρόλο που όλοι αυτοί οι σεισμοί που εκδηλώνονται δίνουν μία εντύπωση ότι έχουμε διέγερση η σύμπτωση απλά και μόνο είναι χρονική, τίποτε άλλο», εξηγεί ο κ. Λέκκας ενώ προσθέτει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Από την πλευρά του ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε στην περιοχή του τόξου «ωστόσο βρίσκεται στον φλοιό της πλάκας του Αιγαίου». «Είναι επιφανειακός σεισμός δεν είναι στην πλάκα που υποβυθίζεται, την αφρικανική. Από εκεί και πέρα ως επιφανειακός σεισμός αναμένεται να έχει μία διαφορετική συμπεριφορά δεν είναι απίθανο να έχει κάποιους περισσότερους μετασεισμούς αλλά αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Μέχρι στιγμής είναι πολύ αρχή και δεν μπορούμε να πούμε κάτι», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραστάθης.

Σχετικά με τη σεισμική δόνηση 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο 21 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου ο κ. Καραστάθης επισημαίνει ότι σχετίζεται με την υποβύθιση της αφρικανικής πλάκας ήταν ενδιαμέσου βάθους και πιο κοντά στα τουρκικά παράλια.

Υπενθυμίζεται πως ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 14 χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο και σε όλη την ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Νεκτάριος Παπαδάκης: «Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος βέβαια έγινε ιδιαίτερα αισθητός».

Τσελέντης: Απομακρύνετε τα παιδιά από τις παραλίες

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Άκης Τσελέντης εκτιμά πως ήταν ο κύριος σεισμός, ενώ εφιστά την προσοχή σε όσους είναι στις παραλίες.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ο τελευταίος σεισμός 5,4 στη Χρυσή είναι σε περιοχή που έκανε τα τελευταία 4 χρόνια πολλούς σχετικά μικρούς σεισμούς. Επειδή ακριβώς απέναντι κάνω διακοπές το είχα παρατηρήσει. Οφείλονται στο άνω τμήμα της βυθισμένης πλάκας. Θεωρώ ότι ήταν ο ΚΥΡΙΟ σεισμός. Το πολύ γνωστό σεισμικό ρήγμα έχει εξαντλήσει το δυναμικό του αναμένονται μετασεισμοί. Προσοχή όσοι κάνουν μπάνιο στις παραλίες. Ας απομακρύνουν τα μικρά παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα και σε τσουνάμι μικρού πλάτους».

