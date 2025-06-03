Γεωργιάδης: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη δολιοφθορά στον Ευαγγελισμό

Φωτογραφίες από τη δολιοφθορά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Στις φωτογραφίες διακρίνονται κομμένα καλώδια και σωλήνες.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το πρόβλημα θα επιδιορθωθεί μέσα σε 48 ώρες. «Πραγματικά ντροπή. Ελπίζω οι Αρχές να τους ταυτοποιήσουν και να συλληφθούν» τόνισε για τους δράστες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Μερικές φωτό από την δολιοφθορά στο κτήριο «Πατέρα» του «Ευαγγελισμού» που έγινε χθες βράδυ. 'Αγνωστοι ξήλωσαν τα καλώδια του κεντρικού κλιματιστικού προφανώς εν όψει καύσωνα….βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Θα τα έχουμε επιδιορθώσει εντός 48 ωρών αλλά για δύο μέρες οι ασθενείς θα ταλαιπωρηθούν. Τί να πω; Πραγματικά ντροπή. Ελπίζω οι Αρχές να τους ταυτοποιήσουν και να συλληφθούν.»

Έρευνα για δολιοφθορά από την Αστυνομία

Έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών πραγματοποιείται για το περιστατικό στον Ευαγγελισμό όπου βρέθηκαν κομμένα τα καλώδια των κλιματιστικών μονάδων με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ύστερα από καταγγελία για δολιοφθορά της διοίκησης του νοσοκομείου μετέβη στο σημείο ο διοικητής του τοπικού τμήματος και μαζί με τον διοικητή του Ευαγγελισμού είδε τον χώρο στην ταράτσα του κτιρίου όπου βρίσκονται οι κλιματιστικές μονάδες.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί κάνουν καταγραφή στον τόπο του συμβάντος, διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί και σχηματίζεται δικογραφία κατά αγνώστων.

