Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κώδικα Δεοντολογίας για υπηρεσίες με πληρωμές σε λογαριασμούς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Ιουνίου 2025 νέο Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών, των οποίων η πληρωμή ενσωματώνεται στον λογαριασμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε αντικατάσταση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης.

Στόχος του προτεινόμενου Kώδικα Δεοντολογίας είναι η θέσπιση προδιαγραφών για την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών και τεχνολογιών που θα ακολουθούνται για τις χρεώσεις/πληρωμές υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης και οι υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες χρεώνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που καλύπτει ο προτεινόμενος νέος Κώδικας περιλαμβάνουν:

α) τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) που χρεώνονται μέσω κατάλληλων αριθμοσειρών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) και

β) τις Υπηρεσίες Ψηφιακού Περιεχομένου (ΥΨΠ) μέσω ιστοσελίδων Διαδικτύου, χωρίς τη χρήση αριθμοσειρών του ΕΣΑ, με απευθείας χρέωση του λογαριασμού του συνδρομητή (DCB-Direct Carrier Billing).

Ο νέος Κώδικας θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την παροχή της ρητής και αδιαμφισβήτητης συναίνεσης του συνδρομητή πριν προχωρήσει στη λήψη της υπηρεσίας και την επακόλουθη χρέωση του λογαριασμού του. Η παροχή της ρητής και αδιαμφισβήτητης συναίνεσης του συνδρομητή υλοποιείται μέσω της χρήσης κωδικών PIN (Personal Identification Number) και OTP (One Time Password).

Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενο πάροχοι, ενώσεις καταναλωτών και καταναλωτές, υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ: https://www.eett.gr/anakinosis/enarxi-dd-kodikas-deontologias-gia-ypiresies-me-pliromes-se-logariasmous-il-epikoinonion/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.