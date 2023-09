Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στη Σάμο Ελλάδα 09:05, 04.09.2023 linkedin

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση έγινε 28 Χλμ. ΒΒΑ του Βαθέος Σάμου