Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στις Κυκλάδες, αν και με μικρότερη ένταση.

Ο μεγαλύτερος σεισμός, 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3:35 τα ξημερώματα, 26 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ανάφης.

Οκτώ μικρότερες σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 ως 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μισής ώρας, από τις 4:30 ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Ασφαλή τα σχολεία σε Σαντορίνη και Αμοργό

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι από τα τεχνικά κλιμάκια στα κτίρια των σχολικών μονάδων της Σαντορίνης και της Αμοργού, κρίνοντας τα ασφαλή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις συστάσεις των Αρχών, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό.

Σταθερή η σεισμική ακολουθία - Παρατείνονται τα μέτρα

Οπως διατυπώθηκε από τα μέλη των δύο Επιτροπών που συνεδρίασαν χθες, η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού παραμένει σταθερή, με περισσότερους από 800 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου, με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος Μ 5.2).

Οσον αφορά την τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα των Καμμένων και του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπου.

Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες.

Οι Επιτροπές υπενθυμίζουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Οι πολίτες θα πρέπει:

- να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

- να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

- να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

-να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

-να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

-να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

-Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στις 18:00.



