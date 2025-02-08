Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα δύο αδέρφια το βράδυ του Σαββάτου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το typosthess, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8μμ σε πολυκατοικία επί τις οδού Καραμανλή. Η αστυνομία εντόπισε τον έναν αδελφό (23 ετών) σοβαρά τραυματισμένο από μαχαίρι ενώ ο 16χρονος αδελφός του που φέρεται να τον τραυμάτισε διέφυγε αρχικά και συνελήφθη λίγο αργότερα.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. Κατά πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Την υπόθεση ερευνά το αστυνομικό τμήμα Νεάπολης-Συκεών.

Πηγή: skai.gr

