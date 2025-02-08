Λογαριασμός
Τρόμο προκαλούν fake βίντεο μέσω ΑΙ στο TikTok με την έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη

Στο βίντεο, που είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, το ηφαίστειο της Σαντορίνης εκρήγνυται φέρνοντας καταστροφή και πανικό στην περιοχή

Σαντορίνη

Fake βίντεο με τη Σαντορίνη παραδομένη στο χάος, κατασκευασμένα με AI διαμοιράζονται στο TikTok προκαλώντας τρόμο.

Ειδικότερα σε ένα βίντεο, το οποίο είναι φτιαγμένο με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και διαμοιράστηκε στο TikTok, δείχνει το ηφαίστειο της Σαντορίνης να εκρήγνυται φέρνοντας καταστροφή και πανικό στις Κυκλάδες.

