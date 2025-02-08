Fake βίντεο με τη Σαντορίνη παραδομένη στο χάος, κατασκευασμένα με AI διαμοιράζονται στο TikTok προκαλώντας τρόμο.

Ειδικότερα σε ένα βίντεο, το οποίο είναι φτιαγμένο με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και διαμοιράστηκε στο TikTok, δείχνει το ηφαίστειο της Σαντορίνης να εκρήγνυται φέρνοντας καταστροφή και πανικό στις Κυκλάδες.

Πηγή: skai.gr

