Εορτολόγιο: Τελώνου και Φαρισαίου σήμερα – Ανοίγει το τριώδιο

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου είναι του Τελώνου και Φαρισαίου και η Αρχή του Τριωδίου.

Η Εκκλησία γιορτάζει επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου, Φιλαγρίου και Παγκράτιου και Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος.

Μην ξεχάσετε να πείτε Χρόνια Πολλά στους:

- Μάρκελος, Μαρκέλα

- Παγκράτιος, Παγκρατία

- Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

☀ Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 17:57

Σελήνη 11.6 ημερών

