Εορτολόγιο: Τελώνου και Φαρισαίου σήμερα – Ανοίγει το τριώδιο

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου είναι του Τελώνου και Φαρισαίου και η Αρχή του Τριωδίου.
Η Εκκλησία γιορτάζει επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου, Φιλαγρίου και Παγκράτιου και Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος.
Μην ξεχάσετε να πείτε Χρόνια Πολλά στους:
- Μάρκελος, Μαρκέλα
- Παγκράτιος, Παγκρατία
- Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
☀ Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 17:57
Σελήνη 11.6 ημερών
