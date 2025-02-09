Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Τελώνου και Φαρισαίου σήμερα – Ανοίγει το τριώδιο

Σήμερα γιορτάζουν ο Μάρκελος, ο Παγκράτιος και ο Νικηφόρος

apokries

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου είναι του Τελώνου και Φαρισαίου και η Αρχή του Τριωδίου. 

Η Εκκλησία γιορτάζει επίσης την μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου, Φιλαγρίου και Παγκράτιου και Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος. 

Μην ξεχάσετε να πείτε Χρόνια Πολλά στους:

- Μάρκελος, Μαρκέλα

- Παγκράτιος, Παγκρατία

- Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

☀ Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 17:57
Σελήνη 11.6 ημερών

