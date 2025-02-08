Στους ρυθμούς του εγκέλαδου εξακολουθούν να κινούνται οι Κυκλάδες. Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν το Σάββατο διαδοχικές δονήσεις άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες των δύο επιτροπών που παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα, να αποφασίσουν το πρωί και μετά απο πολύωρη σύσκεψη, τα σχολεία να μείνουν κλειστά έως την άλλη Παρασκευή και τα μέτρα προληπτικής προστασίας σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο και Ανάφη να παραμείνουν σε ισχύ και την ερχόμενη εβδομάδα.

Για την εξέλιξη του φαινομένου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Χριστίνα Βίδου, η καθηγήτρια Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

«Εάν ο καιρός το επιτρέψει, τη Δευτέρα θα έχουμε τα στοιχεία από τους φορητούς υποθαλάσσιους σεισμογράφους»

«Έγινε σήμερα η επιτροπή όπου καταθέσαμε όλοι τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλοι οι επιστήμονες μαζί, συζητάμε και βγάζουμε αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό ο κόσμος να βλέπει μια ενιαία εικόνα πάρα πολλών επιστημόνων από διάφορες ειδικότητες να συνεργάζονται. Είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά τα έχουμε καταφέρει», δήλωσε η ίδια και πρόσθεσε πως:

«Στην Επιτροπή συζητήσαμε κυρίως το σεισμολογικό κομμάτι, αλλά επίσης είδαμε και τα γεωφυσικά δεδομένα της θάλασσας, δηλαδή αναλύσαμε όλες τις τεκτονικές ζώνες που υπάρχουν γύρω από αυτή την περιοχή που τώρα ενεργοποιείται, δίνει δηλαδή αυτούς τους μικροσεισμούς και γι αυτό, όπως παρατήρησε και ο κόσμος, είναι ότι τοποθετούμε περισσότερα όργανα και ευτυχώς δεν τοποθετούμε όργανα μόνο στη χέρσο.Τοποθετούμε και όργανα και στον υποθαλάσσιο χώρο. Ήδη, αν ο καιρός μάς το επιτρέψει, τη Δευτέρα θα πάρουμε τους υποθαλάσσιους σεισμογράφους, τους φορητούς μέσα από την Καλντέρα της Σαντορίνης. Θα πάρουμε τα δεδομένα τα οποία θα μας δείξουν τη μικροσεισμικότητα της περιοχής και θα είναι πολύτιμα δεδομένα τα οποία θα ενωθούν με τους χερσαίους σεισμογράφους. Άρα θα έχουμε μία καλύτερη ανάλυση των δεδομένων των σεισμογράφων, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο των μηχανισμών γένεσης.»

Η καθηγήτρια επανέλαβε ότι «η σεισμική δραστηριότητα η οποία εντοπίζεται βορειοανατολικά της Σαντορίνης δεν συσχετίζεται με κάποια ηφαιστειακή έκρηξη», ενώ γνωστοποίησε ότι τον Μάρτιο αναμένονται στην Ελλάδα ξένα ωκεανογραφικά πλοία που θα συλλέξουν περισσότερα δεδομένα τα οποία και θα προσφέρουν στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Αυτόνομο υποβρύχιο όχημα με ειδικούς σένσορες θα καταδυθεί μέχρι τα 500 μέτρα

'Όπως δήλωσε η ίδια, αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες είναι ότι θα ξαναπάει ένα αυτόνομο υποβρύχιο όχημα το οποίο θα έχει ειδικούς σένσορες και θα καταδυθεί μέχρι τα 500 μέτρα. «Είναι σαν να κάνει κύκλους κοντά στις υδροθερμικές καμινάδες. Θα συλλέξει στοιχεία της στήλης του νερού και θα ξανανέβει στην επιφάνεια για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε αυτά τα δεδομένα. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, στις 27 Ιανουαρίου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά αναφέροντας πως αυτό θα γίνει Τετάρτη ή Πέμπτη.

Σημείωσε πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υποθαλάσσιο παρατηρητήριο αλλά δυστυχώς έχει διακοπεί η χρηματοδότηση γι' αυτό το υποθαλάσσιο παρατηρητήριο. «Έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα τα συγκρίνουμε, είναι δεδομένα πριν τη σεισμική δραστηριότητα και θέλουμε να αποκτήσουμε δεδομένα και μετά τη σεισμική δραστηριότητα», συμπλήρωσε η κ. Νομικού.

Ξένοι επιστήμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους - Θα έρθουν ξένα ωκεανογραφικά πλοία τον Μάρτιο

Παράλληλα, ανέφερε πως υπάρχει η βοήθεια των ξένων επιστημόνων. «Δηλαδή θα έρθουν κάποιες διεθνείς ωκεανογραφικές αποστολές τον Μάρτιο, έγινε μια συνάντηση εχθές, συζήτηση διαδικτυακή, όπου πλέον και οι ξένοι επιστήμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους και θα έρθουν ξένα ωκεανογραφικά πλοία για να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα και να τα προσφέρουν στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.», τόνισε η κ. Νομικού.

Σχετικά με το αν φτάσουμε έως τον Μάρτιο σε αυτή την κατάσταση, η ίδια δήλωσε: «Όχι, δεν θα φτάσουμε έως τον Μάρτιο σε αυτή την κατάσταση. Εμείς όμως δεν θα σταματήσουν να μελετάμε αυτό τον χώρο, γιατί αυτός ο χώρος είναι πάρα πολύ ενεργός και η Σαντορίνη για μας και το λέμε στους φοιτητές είναι ένα σούπερ μάρκετ φυσικών καταστροφών και δυστυχώς είδαμε ότι δεν συμβαίνουν τόσα πολλά στη χέρσο, όσο πολλά περισσότερα συμβαίνουν στη θάλασσα. Η θάλασσα κρύβει τα δικά της μυστικά και πρέπει με ιδιαίτερο τρόπο να εξετάζουμε και να αναλύουμε τα δεδομένα.»

«Η ένταση της ακολουθίας, το γεγονός ότι παρουσιάζει μικρές υφέσεις, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί η πιθανότητα κάποιου μεγαλύτερου σεισμού, αλλά και η ανάγκη να δώσουμε χρόνο στην πολιτεία για να ολοκληρώσει τους ελέγχους των σχολείων επιβάλλουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα και στα 4 νησιά να παραμείνουν κλειστά», δήλωσε νωρίτερα, ο Καθηγητής Γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος.

Στο νησί έχουν παραμείνει κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι, κάποιοι εργαζόμενοι και λιγοστοί τουρίστες. Κάποιοι κάτοικοι προχωρούν ακόμα και σε πατέντες για να προστατευτούν.

«Έχω περάσει αυτή τη γραμμή, εάν σε περίπτωση... βλέπω πόσο άνοιγμα έχει, αν μετακινηθεί η μία γραμμή και έρθει προς τα κάτω ή προς τα πάνω ή ετούτη πάνω κάτω σε όλα τα σημεία που έχω κάνει τότε τελείωσε παιδιά, γειά σας, δεν περνάει κανένας και επειδή έχω κάποιες κορδέλες του δήμου θα τα κλείσω τα σημεία εγώ ο ίδιος με ευθύνη μου», αναφέρει κάτοικος της Σαντορίνης την ώρα που κορδέλες απαγορεύουν την πρόσβαση σε διάφορα εν δυνάμει επικίνδυνα σημεία του νησιού.

Οι κάτοικοι καλούνται να μην συναθροίζονται σε κτίρια, να αποφεύγουν τις απότομες πλαγιές που κινδυνεύουν με κατολισθήσεις όπως και τα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και το παλιό λιμάνι Φηρών.

«Υπάρχουν σχετικά περιορισμένες βραχοπτώσεις, αυτό φυσικά με έναν ισχυρότερο σεισμό μπορεί να αλλάξει», δήλωσε ο καθηγητής Γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος.

Οι τουρίστες που βρίσκονται στη Σαντορίνη είναι λίγοι, όμως δεν σκοπεύουν να φύγουν. Όπως λένε οι σεισμικές δονήσεις δεν τους εμποδίζουν να χαρούν τις διακοπές τους στο νησί.

«Ήρθα χθες. Φοβόμασταν. Δεν είδαμε κανέναν στο αεροδρόμιο και αυτό μας φόβισε ακόμα περισσότερο. Το νησί είναι σχεδόν άδειο. Αλλά το έχουμε λατρέψει. Νιώσαμε τους σεισμούς το βράδυ. Η σύζυγός μου τρόμαξε αρκετά. Αλλά είναι οκ, είναι μία χαρά.», ανέφερε τουρίστας.

Το ίδιο υποστηρίζει και ο Ελβετός αθλητής του παρκούρ Ντάμιεν Στολτς που βρίσκεται για διακοπές στο νησί. «Δεν φοβόμαστε. Άκουσα ότι πολλοί εγκατέλειψαν το νησί, αλλά εμείς δεν φοβόμασταν τόσο οπότε δεν θέλαμε να αφήσουμε το νησί.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες της Σαντορίνης λένε πως είναι νωρίς ακόμα ωστόσο εκφράζουν ανησυχίες για την τουριστική σεζόν που έρχεται.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα εγκαθιστώντας συνεχώς νέους σεισμογράφους στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι αρμόδιες επιτροπές θα συνεδριάσουν ξανά την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε εκ νέου το μεσημέρι του Σαββάτου κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες. Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με 200 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 4.9). Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει:

να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Σε ότι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ( www.oasp.gr ) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr).

Οικογένειες από τη Σαντορίνη φιλοξενούνται από σήμερα στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε σήμερα εκτάκτως και τις παιδικές κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα, για τη φιλοξενία των κατοίκων της Σαντορίνης που έχουν φύγει προσωρινά από το νησί..

Στις κατασκηνώσεις στον Αγιο Ανδρέα φιλοξενούνται από σήμερα 104 άτομα από τη Σαντορίνη, μεταξύ των οποίων 23 οικογένειες.

