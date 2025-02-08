Τροχαίο ατύχημα με μικρού παιδιού σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Σόλωνος, στη Λαμία.

Το παιδί φέρεται να έπαιζε στο σημείο και κάποια στιγμή κυνήγησε στο δρόμο μια μπάλα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 68χρονος, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ευτυχώς το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε ωστόσο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για εξετάσεις.

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση για το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

