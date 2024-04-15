Θεσσαλονίκη: 15χρονοι δέχθηκαν επίθεση από νεαρούς στην Τούμπα

Επίθεση από ομάδα νεαρών ατόμων δέχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου τρεις ανήλικοι στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στις 22:30, έξω από το πολιτιστικό κέντρο Τούμπας. Γι’ άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, μία παρέα τριών 15χρονων δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων, όπως κατήγγειλαν. Αρχικά τους απείλησαν και στη συνέχεια έριξαν γροθιές σε δύο από τους 15χρονους.

Οι ανήλικοι κατήγγειλαν μαζί με τους γονείς τους το περιστατικό στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας, εκεί όπου διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.

Οι δράστες της επίθεσης αναζητούνται.

