Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3 - Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες 

Πλοίο

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.

Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

