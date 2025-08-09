Φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση κοντά στο Λεοντάρι Αρκαδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 9:20 το πρωί σε πλαγιά της περιοχής.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεση, με τη συμμετοχή συνολικά 42 πυροσβεστών, που υποστηρίζονται από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 6 εναέρια μέσα τύπου αεροσκάφους και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να τιθασευτεί το πύρινο μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.