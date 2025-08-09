Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση 

Πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση κοντά στο Λεοντάρι Αρκαδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 9:20 το πρωί σε πλαγιά της περιοχής.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεση, με τη συμμετοχή συνολικά 42 πυροσβεστών, που υποστηρίζονται από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 6 εναέρια μέσα τύπου αεροσκάφους και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να τιθασευτεί το πύρινο μέτωπο.

