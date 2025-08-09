Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή δίνοντας μάχη να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Στη φωτιά έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος, στην περιοχή Τογάνι, ενώ έχουν καεί σπίτια, χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρη η έκταση των υλικών ζημιών.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα, ενώ λίγο πριν τις 7, μέσω του 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος δήλωσε ότι στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου που ξέσπασε τη νύχτα βρέθηκε γκαζάκι.

Συνολικά οι Αρχές έχουν προχωρήσει από χθες σε τουλάχιστον 385 απεγκλωβισμούς πολιτών, μεταξύ των οποίων 35 άτομα που απομακρύνθηκαν από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Δεκάδες είναι οι οικισμοί που χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Τρία πλωτά του λιμενικού σώματος βρίσκονται ανοιχτά της Παλαιάς Φώκαιας, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης, ενώ σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι και το ΕΚΑΒ.

Σε ύφεση τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικοπτερο

Μπορείτε να δείτε LIVE τις φωτιές που καίνε τώρα στην Ελλάδα, στον χάρτη της NASA πατώντας εδώ και στον χάρτη του zoomearth πατώντας εδώ.

