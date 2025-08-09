Σε ύφεση εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κερατέας Αττικής, με τις φλόγες να εξαπλώνονται ταχύτατα σε νοτιοανατολικές περιοχές της Αττικής. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, με τις δυνάμεις να επεμβαίνουν σε διάσπαρτες εστίες και να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ευνοούν πιθανές αναζωπυρώσεις. Στην περιοχή επιχειρούν 264 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων, 79 οχήματα, ενώ πολύτιμη είναι η συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής και μηχανημάτων έργου. Ο συντονισμός γίνεται επί τόπου από το επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Η φωτιά ξέσπασε στις 14:00 το μεσημέρι στο Μανούτσο Κερατέας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, απειλώντας τους οικισμούς. Τραγικό θύμα της καταστροφής ήταν ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος εντός πλινθόκτιστου σπιτιού κοντά στο Τογάνι Κερατέας.

Συνεχείς επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και πρόληψης

Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έως τις 06:30 σήμερα το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 385 απεγκλωβισμοί πολιτών από πληγείσες περιοχές.

Εκτίμηση για τις πληγείσες εκτάσεις αναμένεται αργότερα εντός της ημέρας από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service, έπειτα από ενεργοποίηση που έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών

Η πυρκαγιά στο Χελιδόνι Ηλείας επίσης παραμένει υπό ύφεση, με εστίες που αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στον Κουβαρά Αττικής έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, με τη συμμετοχή 42 πυροσβεστών, 18 οχημάτων, εθελοντών, 1 αεροσκάφους και 7 ελικοπτέρων. Στα μέτωπα του Λεονταρίου Αρκαδίας και του Σοφού Ασπροπύργου, η εικόνα είναι πιο αισιόδοξη καθώς δεν καταγράφεται ενεργό μέτωπο.

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5 – Κατάσταση Συναγερμού) στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) βρίσκονται επίσης Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου), Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Άγιο Όρος) και Πρέβεζα.

Η Γενική Γραμματεία έχει ήδη ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Σε γενική επιφυλακή τίθεται και το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Συστάσεις για πρόληψη και προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

κάψιμο ξερών χόρτων ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονο, συσκευές συγκόλλησης),

χρήση υπαίθριων ψησταριών,

κάπνισμα μελισσών,

ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Συνεχίζονται οι εναέριες περιπολίες και οι συνεργασίες με πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Σε ισχύ παραμένει το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε δάση, εθνικούς δρυμούς και "ευπαθείς" περιοχές.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες στις περισσότερες περιοχές, θέτοντας σε προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς από τους επίσημους λογαριασμούς της Πυροσβεστικής (Facebook, Twitter) και τη σχετική ιστοσελίδα, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν συμπτώματα φωτιάς, πρέπει να καλούν άμεσα τον αριθμό 199.

Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

Τέλος, οι αρχές απευθύνουν έκκληση: σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, για τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για θέματα δασικών πυρκαγιών υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

