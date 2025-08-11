Λογαριασμός
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Οινόη Μάνδρας- Ειδυλλίας

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς - Δεν ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων για την κατάσβεση

Περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην κοινότητα Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους, στους πρόποδες του όρους Πάστρα. 

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. 

Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μόνο στην οδό Αγίου Δημητρίου που παραμένει κλειστή από το ύψος της περιφερειακής Οινόης στην Οινόη

