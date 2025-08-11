Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Οινόη Μάνδρας- Ειδυλλίας

Περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην κοινότητα Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους, στους πρόποδες του όρους Πάστρα.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μόνο στην οδό Αγίου Δημητρίου που παραμένει κλειστή από το ύψος της περιφερειακής Οινόης στην Οινόη

