Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη σε όλη τη χώρα

Κλειστές ήταν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής οι οδοί Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα, από το ύψος της οδού Σεκερή, λόγω συγκέντρωσης για την Παλαιστίνη.

Η συγκέντρωση που πραγματοποιούν συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες έχει ως σύνθημα το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Για απόψε είχαν προγραμματιστεί ανάλογες συγκεντρώσεις σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

