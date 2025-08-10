Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη σε όλη τη χώρα: Οι κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα- Δείτε φωτογραφίες

Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη έλαβαν χώρα σε πάνω από 100 σημεία στην Ελλάδα- Τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη σε όλη τη χώρα

Κλειστές ήταν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής οι οδοί Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα, από το ύψος της οδού Σεκερή, λόγω συγκέντρωσης για την Παλαιστίνη.

yjtjtj

Η συγκέντρωση που πραγματοποιούν συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες έχει ως σύνθημα το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

jytj

Για απόψε είχαν προγραμματιστεί ανάλογες συγκεντρώσεις σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

regreger

rteger

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παλαιστίνη συγκεντρώσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark