Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων σε ιστιοφόρο ανοικτά της Δήλου- Δείτε βίντεο

Επιχείρηση Λιμενικού για διάσωση δύο επιβαινόντων σε ιστιοφόρο 3 ν.μ. νότια της Ρήνειας- Εσπευσαν Super Puma, ρυμουλκά και σκάφος διάσωσης

Επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων σε ιστιοφόρο ανοικτά της Δήλου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, για την ασφαλή μεταφορά δύο επιβαινόντων σε ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS ανοιχτά της Μυκόνου.

Πρόκειται για δύο Γάλλους υπηκόους, οι οποίοι επέβαιναν στο ιστιοφόρο το οποίο παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, δίπλα στη Δήλο.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν και ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβάτες επιβατικού πλοίου που έπλεε στην περιοχή

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο ρυμουλκά σκάφη και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου.

