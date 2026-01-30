Σε πάρκο «Ίμβρου και Τενέδου» «βαφτίστηκε» επίσημα, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, δημόσιος χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπούλου και Γαμβέτα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί το αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης, που ζητούσε το συγκεκριμένο παρκάκι να «αφιερωθεί» στις περίπου 400 οικογένειες από την Ίμβρο και την Τένεδο, οι οποίες κατατρεγμένες από τον γενέθλιο τόπο τους, εγκαταστάθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και του 1970 στη συγκεκριμένη περιοχή. Από τότε, μέλη των ίδιων οικογενειών συνεχίζουν να κατοικούν εκεί, μεγάλωσαν, έχουν τις αναμνήσεις τους και μέχρι σήμερα το πάρκο είναι το σημείο συνάντησης γι’ αυτά και τα εγγόνια τους.

Για την ονοματοδοσία, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης άναψε το «πράσινο φως» και ακολούθησαν οι απαραίτητες εργασίες ανάπλασης του πάρκου με φυτεύσεις 50 νέων δέντρων και 1.100 θάμνων και φυτών, με τοποθέτηση χλοοτάπητα, με αποκαταστάσεις σε παγκάκια και αστικό εξοπλισμό.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε χαρούμενος και βαθιά συγκινημένος για τη συμμετοχή του στα εγκαίνια, λέγοντας πως «οι πρόσφυγές μας, που άφησαν τη γη και τα σπίτια τους και όλα τα υπάρχοντα τους, ήρθαν στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη. Με πνευματική πανοπλία όλες τις αξίες που έσωσαν το Γένος μας στη μακρά ιστορική του πορεία». Πρόσθεσε πως «αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη, με άξονα την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και στη δύναμη της ανθρώπινης βούλησης, την τιμιότητα και την εργατικότητα ήταν το κλειδί όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και την προκοπή».

Κάλεσε, επίσης, τους νέους και τις νέες «να επισκέπτεστε την Ιμβρο και την Τένεδο, να περπατήσετε στα μονοπάτια που περπάτησαν οι πρόγονοι μας, να χαρείτε το τοπίο και τον καταγάλανο ουρανό».

Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελούδης είπε πως «η Θεσσαλονίκη υπήρξε διαχρονικά ένα ασφαλές καταφύγιο για χιλιάδες Ίμβριους και Τενέδιους που εγκαταστάθηκαν κυρίως εδώ, σε αυτή τη γειτονιά της πόλης, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Η ονοματοδοσία του πάρκου προς τιμήν των δύο νησιών είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε η πόλη αυτή να πράξει ως οφειλόμενο χρέος σε εσάς, που με τη δημιουργικότητα, την εργατικότητα και το φιλότιμό σας συμβάλλατε και συμβάλλετε ενεργά στην ανάπτυξή της».

Υπογράμμισε ακόμη ο δήμαρχος πως το συγκεκριμένο πάρκο «θα αποτελεί πλέον μια διαρκή υπόμνηση των ισχυρών, ακατάλυτων δεσμών μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των δύο ιστορικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου. Θα υπενθυμίζει επιπλέον, πως μέσα από την εξαιρετική δουλειά της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης, που γιορτάζει φέτος 99 χρόνια συνεπούς παρουσίας και δράσης στη Θεσσαλονίκη, δεν θα επιτραπεί ποτέ να χαθεί το “ πνεύμα της Ίμβρου”, για το οποίο πολλές φορές έχετε μιλήσει στο παρελθόν».

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης, ο πρόεδρος Παύλος Σταματίδης, εξέφρασε αρχικά τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τις τραγωδίες στο εργοστάσιο των Τρικάλων με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες και για το τροχαίο στη Ρουμανία με τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. «Το πάρκο αυτό θα το φροντίσουμε όσο μπορούμε», υποσχέθηκε ο κ. Σταματίδης, υπενθυμίζοντας πως στη συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκαν πριν από δεκαετίες περίπου 2.000 άτομα.

Στα εγκαίνια του πάρκου έδωσαν -μεταξύ άλλων- το «παρών» ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, βουλευτές, κληρικοί, αυτοδιοικητικοί και πλήθος πολιτών.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που τοποθετήθηκε στο σημείο, δίπλα σε ένα μικρό εκκλησάκι, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμβολική φύτευση μιας ελιάς στον χώρο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σημειώνεται πως μαζί με το πάρκο «Ίμβρου και Τενέδου», ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην ανάπλαση και σε δύο διπλανά πάρκα, που χωρίζονται με δυο παιδικές χαρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

