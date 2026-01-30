Με αυξημένα μέτρα ασφάλειας ολοκληρώνονται σήμερα στην Αγριά Βόλου οι εργασίες της 110ης Συνόδου των Πρυτάνεων, στην οποία προεδρεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρουσία και της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τις πρωινές ώρες εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή ενδεχόμενων επεισοδίων, καθώς υπήρχε κινητοποίηση φοιτητών τόσο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όσο και από άλλα ιδρύματα της χώρας.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές φοιτητών σε σημείο κοντά στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος. Λίγη ώρα αργότερα κι ενώ η υπουργός βρισκόταν στην αίθουσα της συνεδρίασης, ομάδα 25 περίπου ατόμων επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό και να προσεγγίσουν στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να κάνουν ρίψη χειροβομβίδας κρότου λάμψης για να τους αποτρέψουν.

Τελικά «τα πνεύματα» ηρέμησαν, ενώ την ίδια ώρα, οι φοιτητές που συμμετείχαν από το πρωί στην κινητοποίηση, πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία στο κέντρο της Αγριάς και στην συνέχεια αποχώρησαν, διαχωρίζοντας τη θέση τους από το επεισόδιο που έλαβε χώρα.

Στο μεταξύ, επετράπη η είσοδος στον χώρο της Συνόδου σε τετραμελή αντιπροσωπεία φοιτητών, οι οποίοι κατέθεσαν τις θέσεις και τα αιτήματά τους. Μεταξύ των βασικών θεμάτων που έθεσαν ήταν το ζήτημα των διαγραφών φοιτητών, η κατάργηση της παιδαγωγικής επάρκειας των πτυχίων, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση. Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην έντονη παρουσία της αστυνομίας και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των φοιτητών που είχαν προσαχθεί το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.